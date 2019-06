Europese Unie voert minder eieren in

De Europese Unie heeft in de eerste 4 maanden van 2019 fors minder eieren ingevoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

Van januari tot en met april importeerde de EU in totaal 6.112.000 ton eieren, ruim 53% minder dan in de eerste 4 maanden van 2018. Met een totaal van 3.357.000 ton en een aandeel van 54,9% komen veruit de meeste geïmporteerde eieren uit Oekraïne. Het aantal Oekraïense eieren dat in de beginmaanden van dit jaar de EU binnenkwam, viel echter 36% lager uit ten opzichte van vorig jaar.

Vanuit de Verenigde Staten werden van januari tot en met april 1.297.000 ton eieren geïmporteerd. De Europese invoer vanuit de VS nam met 67% af. Ook vanuit Argentinië kwamen minder eieren deze kant op (419.000 ton, -69%).