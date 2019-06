Duitsland heeft meeste scharrelkippen

Duitsland heeft van alle EU-lidstaten de meeste scharrelkippen.

Van de 53,49 miljoen legkippen (de grootste leghennenstapel in de EU) werden er vorig jaar 33,16 miljoen (62%) als scharrelkip gehouden. In Nederland is het aandeel scharrel 61,0%. Dit komt overeen met 20,13 miljoen hennen. Alleen Luxemburg (79%), Zweden (71,6%) en Oostenrijk (64,1%) kennen een hoger aandeel scharrel, maar die landen hebben een veel kleinere leghennenstapel. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie van het aantal hennen naar houderijsysteem.

Polen en Italië

Polen en Italië, met 48,54 miljoen en 30,75 miljoen hennen, de 2e en de 7e legkippennaties van de EU, lieten in 2018 een groeiend aandeel scharrelhennen zien. In Polen steeg het aandeel van 9,6% in 2017 naar 11,2% in 2018 (5,44 miljoen scharrelkippen), in Italië groeide het van 31,1% in 2017 naar 36,9% in 2018 (11,35 miljoen scharrelkippen). Het hogere aandeel van scharrel in de Poolse leghennenstapel vergroot de kansen van Poolse leveranciers om op de Duitse markt te leveren.

Verenigd Koninkrijk koploper vrije uitloop

Volgens de EU-cijfers is het Verenigd Koninkrijk koploper met het aandeel free range (vrije uitloop) dat er met 56,3% van de leghennenstapel de boventoon voert. Dit kwam in 2018 overeen met 26,52 miljoen hennen. Ook Ierland kent een hoog aandeel vrije uitloop (43,4%; 1,56 miljoen hennen). In Oostenrijk is het aandeel vrije uitloop 23,5% (1,61 miljoen hennen) en in Frankrijk is het 21,3% (9,91 miljoen hennen).

Aandeel bio hoogst in Denemarken

In Denemarken is het aandeel biologisch het hoogst met 31,1% van de leghennenstapel. Dit komt overeen met 1,51 miljoen bio-hennen. Zweden volgt met 16,1% biologisch (1,40 miljoen bio-hennen). Nederland werd 6,9% van de hennenstapel biologisch gehouden. Dit komt overeen met 2,28 miljoen bio-hennen.