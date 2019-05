Saldo leghennenbedrijf meer dan gehalveerd

In maart 2019 is het saldo van een standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen uitgekomen op € 26.000.

Dat is ruim € 34.000 lager dan in maart vorig jaar. De opbrengsten zijn 24% lager en de voerkosten 5% hoger dan dezelfde maand vorig jaar. Het saldo ligt ruim onder het langjarig gemiddelde en is maar net voldoende om een positief inkomen te realiseren. Dat meldt Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Herstel eierproductie

Door het herstel van de eierproductie na de fipronil-affaire in 2017 zijn de eierprijzen terug op het niveau van het langjarig gemiddelde 2009-2018. De Europese Commissie verwacht dat dit jaar de productie van consumptie-eieren in de EU verder zal stijgen.

Duur veevoer door droogte

Veevoergrondstoffen stegen flink in prijs door de droogte in de zomerperiode. Dankzij gunstige oogstramingen zijn de prijzen van veevoergrondstoffen in de afgelopen maanden gedaald, resulterend in lagere voerprijzen in maart. De prijs van jonge hennen steeg vanwege de hogere voerkosten tijdens de opfok.