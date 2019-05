Paargedrag moet anders door ingrepenbesluit

Door het ingrepenbesluit is het noodzakelijk dat we hanen en hennen anders gaan houden, vertelt Rick van Emous, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Emous sprak woensdag 22 mei op het pluimveesymposium Pronken met Pluimvee, georganiseerd door Aeres Hogeschool in Dronten.

De manier waarop we nu in de vermeerderingssector de hanen en hennen voor de vermeerdering van vleeskuikens houden, is in de toekomst niet meer mogelijk. Als de kleine teen door het ingrepenbesluit blijft zitten, geeft dat te veel welzijnsproblemen voor de hennen.

Er is meer geld nodig voor nieuw onderzoek naar innovatieve manieren van het houden van hennen en hanen. Van Emous heeft 2 concrete manieren die hij onderzoekt en nog wil onderzoeken. Als eerste is er een proefproject opgestart waarbij de hanen niet meer elke dag bij de hennen gehouden worden, maar om de dag. Het is nog te vroeg om daar resultaten van te geven”, aldus Van Emous, die tevens een tweede methode zou willen onderzoeken. Het houden van minder hanen bij de hennen vanaf de start van de legperiode. Nu is bij de opstart 9% hanen gebruikelijk, maar 4 of 5% hanen op het aantal hennen zou in de praktijk ook moeten kunnen. Maar het is lastig om dit in de praktijk uit te testen. Duidelijk is wel dat het anders moet als het ingrepenbesluit ingaat.

Het pluimveesymposium werd voor de vierde keer georganiseerd voor deelnemers uit de periferie en studenten die de HBO-studie pluimveehouderij in Dronten volgen. De 45 deelnemers werden uitgedaagd om met elkaar in discussie te gaan. “Een geslaagde dag, waar jonge onervaren studenten met ervaren pluimveemensen in gesprek gingen”, vertelt Jolanda Stolk, pluimveedocent aan Aeres Hogeschool.