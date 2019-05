Optibrut als eerste speciale wachtruimte voor kuikens

Kuikenbroederij Optibrut heeft als eerste broederij in Europa een Chick Storage Room. Dat is een verlichte, geklimatiseerde ruimte waarin de kuikens kunnen eten en drinken, terwijl ze wachten voordat ze op transport kunnen naar het vleeskuikenbedrijf.

Bij Optibrut beschikken de kuikens al direct nadat ze uit het ei zijn gekomen over water en voer in de verlichte uitkomstkasten, het zogenoemde Hatch Care-principe. Daarna moesten de kuikens wachten op transport in een geklimatiseerde, verlichte ruimte, waarin ze wel voerkorrels konden eten in de transportbakken, maar waar geen drinkwatervoorziening was.

Wachten op transport mét drinkwater

Sinds begin mei kunnen de kuikens nu onder optimale omstandigheden wachten tot ze op transport gaan mét drinkwater. “Als we een partij kuikens afrapen en verwerken, kan er enkele uren zitten tussen de eerste en de laatste kuikens die we verwerken. Die wachttijd brengen de kuikens nu onder optimale omstandigheden door. Alleen gedurende de netto-rijtijd zitten de kuikens zonder water”, zegt de Wim van de Vegte, de Nederlandse bedrijfsleider.

In de Chick Storage Room, met de juiste temperatuur, luchtbeweging en verlichting, kunnen de kuikens ook eten en drinken. - Foto's: Hans Bijleveld

Door openingen in de zijkant van de bakken kunnen de kuikens water drinken uit gootjes in de wand van de Chick Storage Room.

Plaats voor 270.000 kuikens

De kuikenopslagruimte van leverancier HatchTech in Veenendaal biedt plaats aan 270.000 kuikens in 2 afdelingen met elk 12 secties, die lijken op de uitkomstkasten. Het bedrijf heeft bijna € 1 miljoen in deze voorziening geïnvesteerd.