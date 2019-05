Meer in- en uitvoer pluimveevlees in EU

Zowel de export als de import van pluimveevlees vanuit en naar de EU is in de eerste 3 maanden van dit jaar gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2018. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

De uitvoer bedroeg tot en met maart 470.508 ton, dat is 12,3% meer dan de 419.155 ton in dezelfde periode in 2018 en 23,2% meer dan de 381.892 ton in 2017. De invoer bedroeg tot en met maart 225.729 ton, dat is 13,0% meer dan de 199.815 ton in dezelfde periode in 2018 en 4,0% meer dan de 217.070 ton in 2017.

Vietnam groeit als exportbestemming EU-pluimveevlees

Bij de export voerden in het eerste kwartaal 7 landen de boventoon: Ghana, Filipijnen, Oekraïne, Zuid-Afrika, Hongkong, Vietnam, Benin en Saoedi Arabië. Samen waren deze landen goed voor 69,3% van de totale EU-uitvoer. Op Hongkong na noteerden die afzetlanden allemaal een stijging. Die was het grootst bij Vietnam, dat zich hierdoor opwerkte tot de 6de exportbestemming. Door de forse groei van Zuid-Afrika (+128%) werd dit land de 4de exportbestemming.

Brazilië en Thailand exporteren meeste pluimveevlees naar EU

Bij de import zijn Brazilië en Thailand al jarenlang de belangrijkste herkomstlanden, meestal in die volgorde. In de eerste 3 maanden van dit jaar doen ze niet voor elkaar onder: 37,7% van de EU-import komt uit Brazilië, terwijl Thailand 37,5% voor zijn rekening neemt. Oekraïne volgt op afstand (14,0% van de EU-import).

Brazilië, waar in het eerste kwartaal van 2016 en 2017 nog meer dan de helft van de EU-pluimveevleesimport vandaan kwam, lijkt zich te herstellen van het vleesschandaal en het zelf opgelegde tijdelijke embargo op de export van pluimveevlees naar de EU, waardoor de Braziliaanse uitvoer vorig jaar tot en met maart met 42,7% lager was dan in de eerste drie maanden van 2017. Dit jaar noteerde de import vanuit Brazilië een groei van 21,9%.