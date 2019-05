Kooihuisvesting domineert in Polen en Spanje

In de hele EU zit nog net iets meer dan de helft van de legkippen in kooien.

In Polen en Spanje, respectievelijk de 2e en 5e producent van eieren in de EU, is verreweg het merendeel van de legkippen in verrijkte kooien gehuisvest. Dat blijkt uit een marktverslag van de Europese Commissie. Van de 48,5 miljoen legkippen in Polen, zit 84,5% in verrijkte kooien, van de 43,6 miljoen legkippen in Spanje, zit 82,3% in verrijkte kooien. In de hele EU zit nog net iets meer dan de helft van de legkippen in kooien: 50,4%. Van allen 397 miljoen legkippen in de EU is 27,8% scharrelkip, 16,3% vrije uitloop en wordt 5,4% biologisch gehouden.

Nederland

In Nederland, de 6e eierproducent in de EU, zit volgens de Europese Commissie, 16,1% van de 33 miljoen legkippen in verrijkte kooisystemen.

In de kleine Europese eierproducerende landen zit ook verreweg het grootste deel van de legkippen nog in verrijkte kooien. Malta, op Luxemburg na de kleinste eierproducent, spant de kroon met 96,9% van de in totaal slechts 344.680 legkippen in kooien.