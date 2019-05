IKB voert hygiëneprotocol AI-situaties in

Kwaliteitsschema’s IKB Kip en IKB Ei voeren voor hun deelnemers de hygiëneprotocollen in die normaal gehandhaafd worden bij vogelgriepuitbraken in Nederland, specifiek voor de invoer van pluimvee en eieren uit België. Ze doen dit op advies van de Avined adviescommissie pluimveegezondheidszorg.

Avined laat weten dat maatregelen uit het protocol in de praktijk op dit moment al worden toegepast door organisaties in de pluimveesector, voor vervoer uit de door het virus getroffen regio. Het gaat dan om 1 op 1 transport van vervoer van dieren en consumptie-eieren uit de regio naar Nederland, met dubbele reiniging en ontsmetting. Bij opfokdieren wordt voor vervoer eerst een PCR-test gedaan om uit te sluiten dat de dieren het virus bij zich dragen. Ook voor vervoer van eieren uit de rest van België en voor mengvoertransport wordt een protocol voor reiniging en ontsmetting toegepast.

Actieplan voor introductie LPAI in Nederland wordt gemaakt

Met de maatregelen wil de pluimveesector voorkomen dat de laagpathogene vogelgriep (LPAI) zich vanuit België naar Nederland verspreidt. Tot nu toe is het H3N1-virus niet in Nederland vastgesteld. Maar gezien de snelle toename van het aantal uitbraken in België de afgelopen 2 weken, acht de adviescommissie pluimveegezondheidszorg extra preventie nodig om te voorkomen dat dit wel gebeurt.

Daarnaast zijn de sectororganisaties druk bezig om een plan te maken voor het scenario dat het H3N1-virus toch Nederland bereikt. LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers laat weten dat bij de Nederlandse overheid de vraag is neergelegd wat de mogelijkheden zijn in die situatie. “Mocht er een geval zijn, kunnen we dan ruimen en kan dat uit het Diergezondheidsfonds vergoed worden? Zodat we het zo snel mogelijk kunnen elimineren als een eerste introductie plaatsvindt.” Duidelijkheid daarover heeft LTO/NOP nog niet. Ondertussen blijft de nadruk liggen op hygiënemaatregelen, om te voorkomen dat dit scenario zich voordoet.