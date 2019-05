EU-eierimport meer dan gehalveerd

De EU-landen hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar 4.334 ton eieren en eiproducten ingevoerd. Dat is ongeveer een derde (-65,2%) van de importhoeveelheid in dezelfde periode in 2018, maar 2,4%, respectievelijk 37,5% meer dan in dezelfde maanden in 2016 en 2017.

De EU-export van eieren en eiproducten was van januari tot en met maart 64.182 ton. Dat is 6,4% minder dan de hoeveelheid in dezelfde maanden in 2018, evenveel als in 2016 en 15,4% minder dan in 2017. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

Dat de EU-eierimport nu zo veel kleiner is dan vorig jaar in het eerste kwartaal, heeft vooral te maken met het toen hoge prijsniveau als gevolg van de fipronil-affaire. Daardoor was het toen extra aantrekkelijk eieren naar de EU te exporteren.

Bij de export van eieren en eiproducten, die vele malen groter is dan de import, voert Japan traditioneel de lijst aan. Met 17.994 ton, bijna 40% meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar, is Japan goed voor 28% van de EU-export. De flinke toename komt onder meer door het huidige gunstige Europese prijsniveau en doordat een handelsverdrag met de EU met 0% importheffing van kracht is geworden, terwijl een handelsverdrag met de VS zonder importheffing niet is doorgegaan. Daardoor heeft Europa nu een voordeel.

Zwitserland is al jarenlang de tweede exportbestemming. De 10.552 ton is goed voor 15,8% van de EU-export. Israël, dat 15,8% minder afnam dan vorig jaar in de eerste 3 maanden, is de derde exportbestemming met een aandeel van 10,7%.

Bij de import voert Oekraïne de lijst aan, in het eerste kwartaal kwam 52,9% van de EU-import er vandaan. De import uit de VS en Argentinië, waar 27,1% respectievelijk 8,6% van de EU-import vandaan kwam, liep terug. Doordat de eierprijzen in Europa nu relatief laag zijn, is voor de VS en Argentinië afzet in de EU minder rendabel. Voor de lijstaanvoerder geldt dat minder omdat het land vanwege het associatieverdrag een quotum eieren/eiproducten heffingsvrij in de EU kan afzetten. Ook met heffing is Europa door de lage Oekraïense kostprijs een aantrekkelijke afzetmarkt.