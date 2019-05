Brand legt biologisch kippenbedrijf Renswoude in de as

Een verwoestende brand heeft een gehele kippenstal in Renswoude (U.) met 16.000 kippen in de as gelegd.

De brand woedde dinsdagmiddag. De woordvoerder van de Utrechtse brandweer geeft aan dat de brandweerlieden er op tijd bij waren. Er was meer dan voldoende bluswater voorhanden, maar er viel niets meer te redden. De brand verspreidde zich razendsnel via het dak.

Oorzaak stalbrand onbekend

Waarom de brand zo heftig was en of de zonnepanelen hiervan debet zijn kan de brandweer niet aangeven. De exacte oorzaak van de brand, voor zover deze nog te achterhalen is, is nog niet bekend. Dat is een zaak voor de politie, die daar nog onderzoek naar doet.

In de media krijgt de brand veel aandacht. Ook al is er veel aandacht voor stalbranden, zoals in het landelijke actieplan brandveilige veestallen, helemaal te voorkomen is het niet.