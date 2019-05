Belgisch instituut: witte eieren zijn beter voor het milieu

Het is duurzamer om witte kippen te houden dan bruine. Dit schrijft het Belgische Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (Ilvo).

Ilvo komt met het bericht naar aanleiding van een vraag bij het pluimveeloket. In het antwoord refereert Ilvo aan een doctoraatsonderzoek op 10 praktijkbedrijven die werden gevolgd van 34 weken tot 85 weken leeftijd bij bruine kippen, en 90 weken bij de witte.

De voeropname van witte kippen bleek in alle fasen van de onderzochte productieperiode lager dan die van bruine kippen. Tussen 33 en 44 weken was dat verschil het laagst met gemiddeld 3,63 gram per dag, van 76 tot 85 weken was het verschil het hoogst met 15,54 gram per dier per dag.

Witte kippen legden meer eieren

Witte kippen legden in de veldstudie meer eieren dan bruine kippen; van 34 tot 85 weken kwamen de witte kippen tot gemiddeld 319,5 eieren, de bruine tot 209,5 eieren. Het gewicht van de bruine eieren was in alle fasen van de legperiode hoger. De totale eimassa viel in de veldstudie uit in het voordeel van de witte kippen met 19,6 kilo tegenover 18,3 kilo bij de bruine van 34 tot 85 weken.

De veldstudie is gehouden op 10 legkippenbedrijven, 4 met verrijkte kooien en 6 met volièresystemen, waarvan 2 met buitenuitloop.

In België zijn ongeveer 9 miljoen legkippen, 3,5 miljoen witte en 5,5 miljoen bruine. Volgens berekeningen van het tv-programma Factcheckers zou omschakelen naar uitsluitend witte kippen per jaar 14 miljoen kilo kippenvoer schelen, en leiden tot 8.868 ton minder CO2-uitstoot.