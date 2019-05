België worstelt met LPAI-aanpak

België worstelt met de voorgenomen aanpak van het laagpathogene vogelgriepvirus.

Maandag of dinsdag hoopten de Belgen officieel goedkeuring te krijgen voor de geplande bestrijdingsmaatregelen, maar het blijkt moeilijk om deze binnen de kaders van de Europese staatssteunregels te houden.

41 bedrijven besmet

Belangenbehartiger de Landsbond noemde het woensdagavond onbegrijpelijk dat er tot op heden nog steeds geen maatregelen genomen zijn om het virus in te dammen, ‘voor een probleem dat dergelijke proporties aanneemt’. Inmiddels zouden volgens de organisatie 41 bedrijven besmet zijn met het laagpathogene H3N1-virus. Vorige week werden de sectororganisaties en overheid het eens over een aanpak. De details zijn nog niet bekend, maar van bepaalde bedrijven zouden de dieren geslacht gaan worden, waarbij de waarde vergoed zou worden uit het sanitair fonds.

3 weken geleden

Donderdag 16 mei liet de Landsbond weten dat verdere informatie in een officieel persbericht van het kabinet zal volgen. Het is onbekend wanneer dit gaat komen. Het is inmiddels 3 weken geleden dat voor het eerst naar buiten kwam dat het laagpathogene H3N1-virus op pluimveebedrijven in België was vastgesteld, en daar tot verontrustende sterfte leidde.

H3N1 officieel niet bestrijdingsplichtig

Omdat laagpathogene vogelgriep van het type H3N1 officieel niet bestrijdingsplichtig is, blijkt het moeilijk om de bestrijdingsplannen rond te krijgen. Als geld uit het sanitair fonds (vergelijkbaar met het Diergezondheidsfonds in Nederland) wordt besteed aan een niet-bestrijdingsplichtige ziekte, kan dit door de EU gezien worden als staatssteun.

Ook voor Nederland relevant

De huidige discussie in België is ook voor Nederland relevant. Nederlandse pluimvee-belangenorganisaties overleggen momenteel ook met de overheid over de bestrijdingsmogelijkheden, mocht het virus op een Nederlands pluimveebedrijf worden aangetroffen. Daarmee heeft Nederland met dezelfde Europese regels te maken.