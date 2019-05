België gaat laagpathogene H3N1 te lijf met slacht

Goedkeuring van de Belgische overheid om pluimveebedrijven die besmet zijn met het laagpathogene H3N1-virus te kunnen ruimen, wordt vandaag of morgen verwacht.

Als het voorstel doorgang vindt, wat zo goed als zeker is, kunnen pluimveebedrijven aanspraak maken op een bijdrage uit het sanitair fonds door de dieren te slachten.

Bijdrage overheid voor operationele kosten

Het sanitair fonds is opgebouwd uit sectorgeld. De overheid is voornemens om hieraan bij te dragen voor de operationele kosten om verdere verspreiding van het LPAI H3N1-virus tegen te gaan. Dieren die besmet zijn met het virus of symptomen ervan vertonen, worden geslacht. Ducarme, minister van landbouw en voedselveiligheid, benadrukt dat deze ziekte geen risico vormt voor de veiligheid van de voedselketen en voor de consument.

35 pluimveebedrijven getroffen

De situatie met betrekking tot de verspreiding van het laagpathogene H3N1- virus is echter nog steeds alarmerend. Momenteel zijn er 35 pluimveebedrijven getroffen, waarvan bij 27 bedrijven de H3-stam is bevestigd. “Elke dag komen er nog gevallen van laagpathogene vogelgriep H3N1 bij”, vertelt Martijn Chombaere, adviseur bij de Landsbond Pluimvee. Hij geeft aan dat het nu lang genoeg heeft geduurd om tot een ruimingsoplossing te komen. “Vanaf het moment dat we weten dat het virus een verspreidend karakter heeft, proberen we al tot een oplossing te komen.”

Nog geen maatregelen in Nederland

In Nederland zijn bij het ministerie van LNV tot nu toe geen signalen bekend over problemen met het niet-meldingsplichtige H3N1 LPAI, en ziet dan ook geen reden om maatregelen te nemen. De overheid heeft wel overleg met Europese partners. Zij speelt bovendien een rol bij de informatievoorziening. Pluimveehouders zijn primair zelf verantwoordelijk voor de gezondheid van hun pluimvee, aldus LNV. Het ministerie raadt pluimveehouders wel aan om alert te zijn op klinische verschijnselen van aviaire influenza en bij problemen direct hun dierenarts te betrekken om de schade zo klein mogelijk te houden.