Schouten woest over kipdeal met Oekraïne

Het voorlopig akkoord over de invoer van kipvlees uit Oekraïne is voor landbouwminister Carola Schouten onverteerbaar.

In een gesprek met Europees landbouwcommissaris Phil Hogan heeft ze duidelijk gemaakt dat verkeerd gedrag van Oekraïne niet beloond moet worden met een groter importquotum. Bovendien moet er volgens haar meer werk gemaakt worden van de verbetering van het dierenwelzijn in Oekraïne.

Onderhandelingen heropend

De Europese Commissie heeft de onderhandelingen over de invoer van kip met Oekraïne heropend nadat bleek dat Oekraïne via een slinkse weg kipfilet heffingsvrij importeerde. In een voorlopig akkoord werd het heffingsvrije quotum voor kipfilet verhoogd.

Nadeel pluimveehouderij

Hogan heeft in het gesprek met Schouten aangegeven dat ze de Nederlandse bezwaren op papier moet zetten. Nederland vindt dat er geen sprake van kan zijn dat het Oekraïense invoerquotum voor kip wordt vergroot.

De Europees landbouwcommissaris erkent dat de Nederlandse pluimveehouderij nadeel ondervindt van de Oekraïense praktijk.