Rusland grote afnemer van Nederlandse broedeieren

Ruim een kwart van de bijna 960 miljoen broedeieren die Nederland in 2018 exporteerde, ging naar Rusland.

Het land is daarmee na België (294,31 miljoen) de grootste afnemer van dit Nederlandse product; nog voor Duitsland, waar vorig jaar 216,86 miljoen Nederlandse broedeieren naar toe gingen.

Nederland grootste exporteur broedeieren in EU

Nederland is binnen Europa de grootste exporteur van broedeieren. Het aandeel van de EU-broedei-export bedroeg vorig jaar 24,3%. België (20,0%), Duitsland (11,9%) en Tsjechië (8,4%) volgen.

Dit blijkt uit cijfers die Wout van Wolfswinkel, bestuurslid van de Europese vereniging van handelaren in broedeieren en eendagskuikens (Elpha), verzamelde. Hij presenteerde die woensdagavond tijdens een themabijeenkomst van Pluimveeweb voor vermeerderaars. Van Wolfswinkel hield er een inleiding over de broedeimarkt en de perspectieven voor Nederland bij de broedeihandel.

Voor € 52 miljoen aan broedeieren naar Rusland

In de Russische import van broedeieren, vorig jaar 579,94 miljoen stuks, had Nederland een aandeel van 41,8%. Met deze handel was een bedrag van € 52 miljoen gemoeid. Deze import groeide van 2012 tot 2016 naar zo’n 650 miljoen stuks, maar daalde daarna door het Russische streven om zelfvoorzienend te worden in de productie van pluimveevlees. De overheid ondersteunt dat financieel. Maar door AI-uitbraken en door het faillissement van een groot productiebedrijf nam de importbehoefte weer toe.

Export pluimveevlees van Rusland naar China

Mede door de sterke roebel is import van broedeieren aantrekkelijk. Ook de mogelijkheden voor Rusland om pluimveevlees te exporteren naar China, dat door de Afrikaanse varkenspest een groeiend vleestekort heeft, zorgen voor een grotere vraag naar broedeieren in Rusland.

Toenemende concurrentie vanuit België, Tsjechië en Polen

Op grote afstand zijn Zimbabwe (21,11 miljoen), Irak (12,56 miljoen) en Nigeria (8,04 miljoen) belangrijke bestemmingen van Nederlandse broedeieren. Toenemende concurrentie op de broedeimarkt ondervinden de exporteurs vanuit België, Tsjechië en Polen.

Nederland heeft overigens maar een klein aantal van het totale aantal ouderdieren wereldwijd: ongeveer 5,8 miljoen van de 560 miljoen ouderdieren.