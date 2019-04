Rondeel-stal Ewijk eigendom van Kipster

Kipster, van de gelijknamige stal in Castenray (L), is ook eigenaar van de voormalige Rondeelstal in Ewijk (Gld.).

Dat Kipster eigenaar is (geworden) van die Rondeel-stal is buiten de publiciteit gehouden. Het is nu bekend geworden doordat web-supermarkt Picnic een eigen duurzaam ei lanceert: ‘eitjes van Picnic’. Vers van onze boerderij in Ewijk, vermeldt de verpakking. Het zijn eieren met 3 sterren Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming en het duurzaamheidskeurmerk Planet Proof. Daarmee voldoen ze volgens de websuper aan de hoogste normen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid. De Picnic-kippen scharrelen rond op een boerderij in Ewijk die wordt gerund door Kipster. Bij navraag bij Ruud Zanders van Kipster blijkt het om de voormalige Rondeel-stal Ewijk te gaan. Kipster kocht deze Rondeel-stal in november 2017 van Willy Derks, tegelijk met diens opfokbedrijf in Beuningen, om op de plaats van het opfokbedrijf een Kipster-stal te bouwen. De planning is dat die Kipster-stal komend najaar in gebruik wordt genomen.

Kipster is eigenaar van de voormalige-Rondeel-stal Ewijk. - Foto: Hans Bijleveld

Eitjes van Picnic

De ‘eitjes van Picnic’ worden in de aanloop naar Pasen voor het eerst bezorgd. Dan wordt het gros van de bestaande eieren uit de digitale schappen gehaald en zal zo’n 85% van de 300.000 eieren die Picnic gemiddeld in de week verkoopt, uit de voormalige Rondeel-stal in Ewijk afkomstig zijn.