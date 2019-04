Pluimveeslachtafvalverwerker Noblesse klaar voor herbouw

Pluimveeslachtafvalverwerker Noblesse in Wijster (Dr.) is klaar voor herbouw.

“De sloopwerkzaamheden van de fabriek, die volledig afbrandde op 10 februari dit jaar, zijn nagenoeg gereed en de bouwvergunning gaat een dezer weken naar de gemeente”, vertelt directeur Gradus Meijering. De fabriek zal in eerste instantie herbouwd worden met dezelfde capaciteit als voor de brand. Als alles voorspoedig loopt, is de fabriek in het eerste kwartaal van 2020 weer operationeel.

Aanrijtijden verdubbeld

Momenteel moet Noblesse elke week moeite doen om het slachtafval van kippenslachterijen elders te laten verwerken. Het slachtafval wordt opgevangen door branchegenoten, waaronder Rendac in Nederland, maar wordt daarnaast ook vervoerd naar verwerkers in België, Duitsland en zelfs Polen. De aanrijtijden vanaf de slachterijen naar de verwerkers zijn hierdoor verdubbeld. “Dit zorgt voor de nodige extra kosten, die voor rekening komen van Noblesse”, aldus Meijering.

Oorzaak van brand

De oorzaak van de brand is van technische aard gebleken, maar door de felle brand niet exact te achterhalen. Noblesse is voor een dergelijke brand gedeeltelijk verzekerd en tot nu toe hebben pluimveehouders en slachterijen geen productiestop gehad door deze brand. Het slachtafval wat Noblesse verwerkt tot hoogwaardige eiwitproducten levert momenteel goed geld op. “Wereldwijd is er steeds meer vraag naar eiwit voor honden-, katten-, en vissenvoer. De afzet richting aquafeed groeit jaarlijks met 6%”, aldus de directeur.

Verbod pelsdierenhouderij

Daarnaast zal het aanbod van slachtafval in de komende jaren meer worden door het verbod op de pelsdierenhouderij. Het slachtafval dat nu in het vleesvoer van de nertsen wordt verwerkt zal nu elders verwerkt moeten worden. Dat is geen probleem, maar om aan deze groeiende vraag en aanbod te kunnen voldoen wil Noblesse de fabriek vergroten.

Verdubbeling van capaciteit

Eerste prioriteit voor Noblesse is echter de herbouw van de huidige fabriek, een tweede fase is een verdubbeling van de capaciteit. Noblesse zoekt hiervoor een nieuwe directeur die deze nieuwe uitdagingen aan wil gaan. Meijering, die richting pensioengerechtigde leeftijd minder gaat werken, zal de herbouw nog begeleiden en hoopt dan het stokje over te geven.