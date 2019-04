Laagpathogene vogelgriep in België

Op 8 pluimveebedrijven in het zuidoosten van België is een besmetting met laagpathogene vogelgriep geconstateerd in de afgelopen 2 weken.

Van 1 leghennenbedrijf is bekend dat het gaat om het (niet-bestrijdingsplichtige) virustype H3N1. Van de andere bedrijven is de exacte typering nog niet bekend, laat het Belgisch voedselagentschap FAVV weten.

Geen H5 of H7-vogelgriepvirus

Volgens de FAVV is bevestigd dat het in geen van de 8 gevallen om een H5 of H7-virus gaat, de bestrijdingsplichtige varianten van vogelgriep. Bij 7 van de 8 gaat het in ieder geval ook om een H3-type, en de FAVV vermoedt dat dit ook op het achtste bedrijf het geval zal zijn, maar wacht nog op de uitslagen.

Getroffen bedrijven liggen dicht bij elkaar

Onder de 8 bedrijven zijn 4 leghennenbedrijven en 4 vermeerderingsbedrijven, waarvan 2 in Oost-Vlaanderen en 6 in West-Vlaanderen. Volgens Wouter Wytynck, secretaris van de pluimveevakgroep van de Boerenbond, liggen alle bedrijven binnen een straal van 30 kilometer van elkaar, waarvan een viertal heel dicht bij elkaar.

Verhoogde sterfte

Opmerkelijk is dat de besmettingen volgens Wytynck gepaard gaan met verhoogde sterfte van meer dan 10% tot in sommige gevallen meer dan 15% van het koppel, en duidelijke ziekteverschijnselen. Meestal zijn er bij een besmetting met een laagpathogeen vogelgriepvirus weinig verschijnselen. De Boerenbond is daarom bezorgd over de situatie. Ze vermoeden dat mogelijk nog een ander virus in het spel is, maar tasten daarover nog in het duister. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Boerenbond roept op tot naleving bioveiligheid

De Boerenbond doet een oproep aan pluimveehouders om de bioveiligheid maximaal na te leven. Vanuit de overheid worden geen maatregelen opgelegd omdat het niet gaat om een bestrijdingsplichtig H5- of H7-virus, waarvoor Europese wetgeving geldt. “We moeten als sector zelf onze verantwoordelijkheid nemen, door hoge waakzaamheid en hoge bioveiligheid”, aldus Wytynck. Daarvoor hebben de verschillende ketenschakels deze week al meermaals bij elkaar gezeten. “Het is voor iedereen van belang dat we de viruscirculatie stoppen,” benadrukt hij.