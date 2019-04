Keurpunt voor invoer Britse broedeieren

Het pluimveebedrijfsleven, het landbouwministerie en de Europese Commissie werken aan het opzetten van een inspectiepunt voor de invoer van broedeieren en eendagskuikens vanuit Groot-Brittannië.

De inspectie kan gerealiseerd worden op het terrein van Stana-lijn in Hoek van Holland. Dat heeft minister Carola Schouten gemeld in overleg met de Tweede Kamer. Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt, moeten dieren en dierlijke producten bij invoer worden geïnspecteerd. Voor de invoer van broedeieren en eendagskuikens is dat op het terrein bij de haven van Hoek van Holland te realiseren. Minister Schouten geeft aan dat bij de realisatie van een keurpunt ook de vraag is of de omvang van de invoer groot genoeg is om er een ‘business case’ van te maken.

Verschillende scenario‘s

Schouten zegt dat het lastiger is ook een keurpunt voor grotere dieren te realiseren op dezelfde plek. De Europese Commissie wil voor de invoer van grotere dieren (vooral paarden) geen toestemming geven voor een keurpunt dat verder landinwaarts ligt.

Schouten zegt dat het ministerie en de Europese Commissie in het geval van een harde brexit verschillende scenario’s hebben klaarliggen, als er problemen ontstaan.