Eiersector vraagt minister Schouten om actie tegen Oekraïense eierimport

De eiersector vraagt de ‘dringende aandacht’ van landbouwminister Schouten voor de oneerlijke concurrentie van Oekraïne in de eiersector.

In een gezamenlijke brief schrijven de vereniging van eierhandelaren en eiproductenfabrikanten (Anevei) en de 2 brancheverenigingen van de pluimveehouders, LTO/NOP en NVP, dat Oekraïne nog steeds geen plan heeft ingediend hoe zich aan te passen aan de welzijnsregelgeving in de EU, wat volgens het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU binnen 3 maanden na inwerkingtreding van het verdrag had moeten gebeuren.

Intussen worden er wel binnen en buiten het quotum massaal Oekraïense eieren en Oekraïense eiproducten ingevoerd, schrijven de organisaties.

Verdringing en prijsbederf

De Oekraïense tafeleieren liggen in de oostelijke EU-lidstaten in de supermarkt of worden verwerkt tot eiproducten bestemd voor de levensmiddelenindustrie in de hele EU. Ook wordt in toenemende mate goedkoop gereed product geïmporteerd. Het effect is verdringing en, in nog veel sterkere mate, prijsbederf.

Productiekosten 22% lager

Volgens recente berekeningen van Wageningen Economic Research liggen de productiekosten van legbatterij-eieren in Oekraïne 22% onder die van verrijkte kooi-eieren in de EU. Van dit verschil wordt 16% veroorzaakt door Europese wetgeving.

Oneerlijke uitwerking van associatieverdrag

De ondernemersverenigingen spreken in de brief hun waardering uit van de verontwaardiging van de minister over de verhoging van het importquotum voor pluimveevlees uit Oekraïne. “We willen u vragen om in de communicatie met de Europese Commissie en in het overleg met andere lidstaten over de oneerlijke uitwerking van het associatieverdrag met Oekraïne voor de pluimveesector, ook de negatieve gevolgen voor de markt van tafeleieren en eiproducten nadrukkelijk te benoemen”, besluiten LTO/NOP, NVP en Anevei hun brief.