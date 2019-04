Eierprijzen eerste kwartaal blijven achter

De gemiddelde eierprijzen waren in de eerste 3 maanden fors lager dan die in het eerste kwartaal van vorig jaar.

De eierprijzen blijven ook achter bij de gemiddelden van de laatste 5 en 10 jaar.

De gemiddelde NOP-richtprijs, waar pluimveehouders op worden uitbetaald die geen vaste prijs met hun eierafnemer hebben afgesproken, was in het eerste kwartaal van dit jaar voor de meest gangbare gewichten (M- en L-eieren) € 6,88 per 100 witte scharreleieren en € 7,21 per 100 bruine scharreleieren. Dat is bij de witte € 3,47 (33,5%) en bij bruine € 3,26 (31,2%) lager dan in dezelfde weken in 2018. Toen waren de eierenprijzen hoog door het lagere aanbod als gevolg van de fipronil-affaire.

Tekst gaat verder onder de grafiek

De NOP-richtprijzen voor M- en L-scharreleieren zaten in het eerste kwartaal per 100 stuks bij wit 49 cent (7,1%) en bij bruin 53 cent (7,5%) onder het 5-jarig gemiddelde (2014 t/m 2018) en bij wit 89 cent (12,3%) en bij bruin 53 cent (7,6%) onder het 10-jarig gemiddelde (2009 t/m 2018). Voor een gemiddeld bedrijf met 50.000 hennen betekent een dubbeltje prijsverschil per 100 eieren zo’n € 4.000 verschil in eiergeld in een kwartaal.

Verrijkte kooi-eieren

Bij verrijkte kooi-eieren bleef de NOP-richtprijs ook achter bij die van vorig jaar en bij de langjarige gemiddelden. De gemiddelde NOP-richtprijs voor verrijkte M- en L-kooi-eieren (1 notering voor witte en bruine eieren) was in januari tot en met maart 2019 € 5,41 per 100 stuks. Dat is € 1,54 (22,2%) minder dan in dezelfde maanden in 2018, 14 cent (2,5%) minder dan in het eerste kwartaal in de afgelopen 5 jaren en 41 cent (7,0%) in de eerste 3 maanden in de afgelopen 10 jaren.

Verschil witte en bruine scharreleieren

Het gemiddelde verschil in richtprijs tussen witte en bruine M- en L-scharreleieren was in het eerste kwartaal van dit jaar met 33 cent in het voordeel van de bruine eieren, groter dan voorheen. Vorig jaar zat er in de eerste 3 maanden 12 cent tussen de notering voor witte en bruine scharreleieren, in het eerste kwartaal in de jaren 2014 t/m 2018 was dat gemiddeld 20 cent en in de jaren 2009 t/m 2018 gemiddeld 21 cent.