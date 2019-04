EU werkt aan toelating insect als kippenvoer

De toepassing van insecten in voer voor pluimvee komt dichterbij.

Op technisch niveau worden in Brussel gesprekken gevoerd over de toelating van insecten in voer voor niet-herkauwers., Dat meldt Europees Commissaris Vytenis Andriukaitis in antwoord op schriftelijke vragen van de Vlaamse Europarlementariër Tom Vandenkendelaere (christendemocraten).

Insecten in visvoer

Insecten mogen volgens een nieuwe regels uit 2017 al worden toegepast als voer voor vissen. De Europese Commissie, zo meldt Andriukaitis, werkt nu aan uitbreiding van de toelating van insecteneiwit als voer voor andere niet-herkauwers zoals pluimvee.

Hoe snel de toelating er is hangt mede af van de discussie op technisch niveau, waarmee al een begin is gemaakt, aldus Andriukaitis.