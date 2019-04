De EU importeerde in januari en februari 146.959 ton pluimveevlees, 11,8% meer dan in dezelfde maanden van 2018.

De uitvoer van pluimveevlees omvatte in januari en februari 315.000 ton, 20,7% meer dan in eerste 2 maanden in 2018. De import komt vooral uit Thailand en Brazilië (samen 74,7%). De belangrijkste exportbestemming is Ghana met 10,3%.