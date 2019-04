Avivet zoekt legkippenbedrijven voor vogelmijt-proef

Pluimveedierenartspraktijk Avivet zoekt legbedrijven voor deelname aan een grootschalige praktijkonderzoek met vogelmijt waarop dierenarts Berrian Lammers hoopt te promoveren.

In het onderzoek wordt de gezondheid en productie van koppels leghennen gevolgd in relatie tot de mijtenpopulatie en de bestrijdingsmethode. Het onderzoek loopt al op ongeveer 20 pluimveebedrijven. Lammers wil het uitbreiden tot 50 bedrijven.

Bestrijding van rode vogelmijten

Avivet heeft al veel kennis over de bestrijding van rode vogelmijten (ook wel bloedluizen genoemd). Het bedrijf ontwikkelde een mijtenval (Avivet Red Mite Trap) waarmee de ontwikkeling van een mijtenpopulatie in een stal en het effect van een behandeling is te volgen. Avivet wil zijn kennis en praktische toepassing van monitoring en bestrijding verder ontwikkelen.