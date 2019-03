Vlaanderen werkt aan 2 nieuwe kipconcepten

De Vlaamse organisaties Inagro, Ilvo, UGent, Proefbedrijf Pluimveehouderij en de Landsbond werken samen aan nieuwe coöperatieve kipconcepten voor de Vlaamse markt.

Binnen het project ‘De Andere Kip’ bekijken ze 2 concepten voor het segment tussen regulier en biologisch in. De partijen willen die in de markt zetten als alternatief voor zulke kipconcepten die nu hoofdzakelijk vanuit het buitenland worden geïmporteerd.

Kipconceptideeën testen in de praktijk

Onderzoeksinstituut Ilvo test de 2 concept-ideeën op kleine schaal in de praktijk. Het eerste draait om dierenwelzijn en smaak. Dit concept is ingestoken op een langzamer groeiend ras (exacte lengte van de ronde nog niet bepaald), een bezettingsgraad van 33 kg/m² zonder uitladen en stalverrijking, waaronder strobalen, luzerne en wormen.

Het tweede kipconcept draait om regionaal en milieu, met driemaal B centraal: kippen geboren, geproduceerd en geslacht in België. Het idee is dat weinig transport ook positief is voor het milieu. Dit wordt gecombineerd met een bezetting van 36 kg/m² (met uitladen), voeren van alternatieve eiwitten en ook stalverrijking. Tevens is de optie van uitkomst in de stal in beeld.

Nieuw kipconcept geen vervanging reguliere kip

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de nieuwe concepten de reguliere kip gaan vervangen, zoals dat in Nederlandse supermarkten wel is gebeurd. Pluimveehouders denken erover mee. Deze zomer zijn de resultaten van de eerste kleinschalige proeven bekend. Daarna willen de partijen de concepten op grotere schaal testen bij het proefbedrijf.