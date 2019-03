NVP: vermeerderingssector onder druk

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) vraagt in zijn nieuwsbrief aandacht voor de zorgwekkende bedrijfseconomische situatie op Nederlandse vermeerderingsbedrijven.

De notering voor broedeieren ligt volgens NVP al jaren op een structureel laag niveau en wijzigt amper, terwijl de vaste kosten stijgen. “Het kromme is dat er vanaf eind 2017 wel een goede vraag is naar broedeieren van Nederlandse kwaliteit en de vrije prijs per broedei boven, en soms ver boven, de noteringsprijs ligt”, zo schrijft NVP in zijn nieuwsbrief.

Volgens de belangenorganisatie is de noteringsprijs geen goede afspiegeling van de werkelijke prijsontwikkeling. Vermeerderaars die op de notering (moeten) leveren, kunnen geen reserveringen doen voor innovaties en andere investeringen, aldus de NVP.