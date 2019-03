ForFarmers introduceert Leg€ fficiënt voor pluimveehouders

Met het nieuwe programma Leg€ fficiënt wil veevoerleverancier ForFarmers pluimveehouders ondersteunen naar een optimaal rendement.

Het digitale programma laat zien wat het financiële effect is van de verschillende beslissingen op de voerwinst. Het einddoel is per bedrijf specifiek.

Vooraf doelen stellen

Vooraf worden deze doelen gesteld en ingevoerd, zoals bijvoorbeeld het aantal eieren per hen en de lengte van de legperiode. Tussentijds kan samen met de voeradviseur bekeken worden of er aanpassingen nodig zijn.

“Om optimaal rendement op het boerenerf te realiseren, is een hogere efficiëntie vaak nodig. Het werken naar een doel en het hebben van focus is hierbij belangrijk. Leg€ fficient helpt de legpluimveehouder zijn doelen en verwachtingen helder te maken,” licht Hans Beurskens, productmanager legpluimvee bij ForFarmers, het nieuwe hulpmiddel verder toe.