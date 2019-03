Europese pluimvee-industrie betreurt nieuwe kipquotum

Europese pluimveeverwerkers betreuren de verhoging van het quotum voor invoer van Oekraïens pluimveevlees.

De Europese Commissie sloot vorige week een principeakkoord met Oekraïne over aanpassingen aan het associatieverdrag. De EU schroeft de hoeveelheid tariefvrije kip die Oekraïne naar Europa mag exporteren op van 20.000 naar 70.000 ton. In ruil daarvoor komt een eind aan de maas in het verdrag waardoor Oekraïnse bedrijven onbeperkt borstfilet naar de EU konden exporteren.

Avec betreurt ‘beloning’

De Europese organisatie van pluimveeverwerkers Avec laat weten te betreuren dat bedrijven die gebruik maakten van de onbedoelde achterdeur in het associatieverdrag nu beloond worden met een verhoging van de invoerquota.

De organisatie zegt echter dat de sector ook begrijpt dat de onderhandelingen over het verdrag in het kader van geopolitiek en ook juridisch gezien complex zijn, en daarom zijn ‘verantwoordelijkheid neemt’ om te zorgen dat de situatie zo snel mogelijk opgelost wordt. Avec vraagt de Commissie wel om te garanderen dat dit in de onderhandelingen voor toekomstige handelsverdragen nooit meer gebeurt.

Pluimveeverwerkers willen strengere grenscontroles

Daarnaast dringen de Europese pluimveeverwerkers er bij de EU op aan om strengere grenscontroles in te voeren voor Oekraïense kipproducten, zoals ook is gedaan voor de invoer van kippenvlees uit Brazilië. Bij extra grenscontroles op Braziliaans pluimveevlees werden in 2017 en 2018 honderden partijen geweerd, met name omdat deze niet voldeden aan de salmonella-normen.

Nepluvi en Avec niet blij met lening aan MHP

Ook de Nederlandse organisatie van pluimveeverwerkers Nepluvi is niet blij met de gang van zaken en heeft moeite met het voorgestelde nieuwe quotum, maar is wel blij dat er nu in ieder geval weer een limiet komt voor import uit Oekraïne. Daarnaast zijn Nepluvi, en ook de Europese koepelorganisatie Avec, er niet gelukkig mee dat de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling opnieuw overweegt een lening te verstrekken aan Oekraïense pluimveeverwerker MHP. Volgens Avec voedt het de frustratie bij Europese producenten dat de overname van een Europees pluimveebedrijf door een Oekraïense verwerker (die heeft geprofiteerd van de maas in het akkoord) gefinancierd zou worden met geld van de Europese belastingbetaler.

Principeakkoord

Het nieuwe quotum voor Oekraïne en ‘het sluiten van de achterdeur’ zijn overigens nog geen voldongen feiten. De Commissie heeft een principeakkoord met Oekraïne, en zegt er nu aan te werken om deze snel te implementeren. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten hier nog over stemmen, net als het Oekraïens parlement.