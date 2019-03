EU-pluimveevleeshandel groeit in januari

Zowel de EU-export als de import van pluimveevlees groeide in januari ten opzichte van de eerste maand in 2018. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

De uitvoer van pluimveevlees bedroeg in januari 160.052 ton, dat is 23,7% meer dan de 129.356 ton in januari 2018 en 35,2% meer dan de 118.397 ton in de eerste maand van 2017, toen de uitvoer 2.100 ton lager was dan een jaar ervoor.

De invoer van pluimveevlees bedroeg 80.232 ton, dat is 14,8% meer dan de 69.862 ton in januari 2018, 5,5% meer dan de 76.075 ton de eerste maand van 2017 en nagenoeg gelijk aan de 80.065 ton in januari 2016.

Meer export naar Vietnam

Bij de uitvoer zijn de Filipijnen, Ghana en Oekraïne de afgelopen 2 jaar de 3 belangrijkste bestemmingen. In januari waren deze landen goed voor 30,9% van de EU-uitvoer (vorig jaar januari 30,4%), gevolgd door Zuid-Afrika, Hongkong en Benin (gezamenlijk aandeel 19,2%). Vietnam (6,1%) is een groeiende exportbestemming. De export naar Zuid-Afrika – in januari 2016 nog de grootste afnemer van Europees pluimveevlees met een aandeel van 11,9% – trekt na 2 mindere jaren weer aan. Het aandeel in de totale EU-export bedroeg afgelopen januari 7,4%.

Thailand en Brazilië

Bij de import van pluimveevlees zijn Thailand en Brazilië al jarenlang de belangrijkste herkomstlanden; de laatste 2 jaren in deze volgorde, de 2 jaren ervoor net andersom. Afgelopen januari kwam 76,2% van de totale EU-import uit die 2 landen, een jaar geleden was dat 74,2%, in januari 2017 80,3%, in januari 2016 zelfs 90,9%. Oekraïne, Chili en China volgen op afstand. Deze 3 landen zijn samen goed voor 22,2% van de EU-import.