EU-eierexport met de helft gestegen

De export van eieren en eiproducten steeg in het eerste kwartaal met bijna de helft ten opzichte van januari 2018.

De import in die maand is meer dan gehalveerd in vergelijking met een jaar eerder. Dit blijkt uit de jongste cijfers van de Europese Commissie over de in- en uitvoer van eieren en eiproducten naar en van de EU.

Handel met derde landen fluctueert sterk

De handel in eieren en eiproducten van EU met derde landen fluctueert sterk. Zo was de eierimport van de EU in januari van dit jaar 1.099 ton en in dezelfde maand in de afgelopen 3 jaar 1.573 ton (2016), 924 ton (2017) en 2.315 ton (2018). De eierexport vanuit de EU was in januari dit jaar 22.521 ton en in de eerste maand in de afgelopen 3 jaar 23.035 (2016), 19.249 (2017) en 15.024 (2018).

Hoge eierprijs door fipronil-affaire

De schommelingen in de handelshoeveelheden hangen veel af van het prijsverschil tussen de EU en exporterende en importeren landen. Zo was de eierprijs in het vorig voorjaar hoog wegens de lagere productie als gevolg van de fipronil-affaire. De EU-eierimport was toen hoog, terwijl het exportvolume verhoudingsgewijs laag was.

Wat niet schommelt is de top 3 van herkomst- en bestemmingslanden. Bij de eierimport zijn dat Oekraïne (50,7% van de EU-import in januari 2019), de VS (17%) en Argentinië 10,4%). Bij de export zijn dat al jarenlang Japan (26%) en Zwitserland (15,8%), gevolgd door Israël (6,8%).