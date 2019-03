Debuut Dutch Poultry Expo geslaagd

De nieuwe opzet en het concept van de Dutch Poultry Expo is goed ontvangen.

Dat zegt beursorganisator Easyfairs. De 2-daagse beurs Dutch Poultry Expo, waarvan de eerste editie vorige week plaatsvond, en de Dutch Pork Expo, die voor het eerst op 16 en 17 april in Venray wordt gehouden, zijn de opvolgers van de 3-daagse beurzen Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV). Deze werden eerder in Hardenberg in oktober en in Venray in april georganiseerd voor pluimveehouders, varkenshouders en kalverhouders. Nu zijn er dus 2 gespecialiseerde beurzen.

3.622 bezoekers

De eerste Dutch Poultry Expo, die 170 standhouders telde, werd door 3.622 mensen bezocht, onder wie 860 (bijna 25%) uit Duitsland.

De ‘doorontwikkeling’ van de LIV naar 2 gespecialiseerde beurzen is goed bevallen, meldt Easyfairs. “We hebben over het algemeen positieve reacties gekregen over de opzet van deze naar 1 diersoort gesegmenteerde beurs”, zegt Lucas van ’t Hof, head of events Agri van Easyfairs. “Door ons specifiek op 1 deelsector te richten hebben we volgens exposanten en bezoekers het verschil gemaakt. Ze voelden dat het echt hun feestje was”, zegt Natascha Halbertsma, adviseur agriculture bij de beursorganisator.

Een beursbezoeker krijgt uitleg terwijl hij zich kijkend door een Virtual Reality-bril in een vleeskuikenstal waant. - Foto: Hans Bijleveld

Kennistheaters

De beursvloer van Dutch Poultry Expo was speelser en gevarieerder ingericht dan voorheen bij de LIV-beurzen. Bovendien was de beursvloer vernieuwd met de komst van 3 kennistheaters, het Marktplein en het Kookplein. “Het was voor sommigen wellicht even wennen, maar de opzet werd heel positief ervaren”, aldus Halbertsma.

Hoewel enkele symposia goed werden bezocht, andere wat minder, en bij sommige diepgang ontbrak, krijgt de volgende editie zeker weer een kennisprogramma, verzekert Van ’t Hof. Die volgende editie van Dutch Poultry Expo is op 17 en 18 maart 2020.