Strafrechtelijk onderzoek ChickFriend klaar

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de verdachten in de fipronilzaak afgerond.

Het OM zegt van plan te zijn de 4 hoofdverdachten te gaan vervolgen voor het gebruik van niet-toegestane middelen. Het gaat om 2 bedrijven die het middel Dega-16 met daarin fipronil toepasten (vermoedelijk ChickFriend en ChickClean) en de 2 bestuurders van deze bedrijven.

Regiebijeenkomst

Het OM wil voordat ze een definitief besluit nemen echter eerst nog onafhankelijk onderzoek laten doen naar de gevaarzetting van fipronil. Daarom zal er een regiebijeenkomst worden gepland bij de rechter-commissaris, waar zowel het OM als de verdachten onderzoekswensen kunnen indienen. Deze bijeenkomst vindt plaats achter gesloten deuren.

Nog geen beslissing over vervolging

Na deze bijeenkomst en het uitvoeren van daar aangevraagde onderzoeken zal het OM de definitieve beslissing over vervolging van de hoofdverdachten nemen. Het OM heeft nog geen (voorlopige) beslissing genomen over vervolging van andere verdachten in de zaak. Daar is het OM nog mee bezig.