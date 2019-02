Schotman levert eerste SmartStart-kuikens

Broederij Schotman laat op Twitter weten dat de eerste kuikens zijn uitgekomen volgens het SmartStart-concept.

Broederij Schotman laat op Twitter weten dat de eerste kuikens zijn uitgekomen volgens het SmartStart-concept. Schotman heeft al kuikens gebroed volgens dit concept met directe voeding van de kuikens, maar alleen voor hun eigen stallen, om ervaring op te doen. De kuikens die gisteren zijn uitgekomen, gaan naar een klant, vertelt Erik Wolterinck van Schotman.

Wat is SmartStart? Met SmartStart krijgen pas uitgekomen kuikens voer, water en licht aangeboden. Broedmachineleverancier Pas Reform wil geen open water in de uitkomstkast. Daarom is gekozen voor half-vochtig voer. Het voeder is ontwikkeld in samenwerking met biotech-bedrijf In Ovo en DSM Twilmij. Dit half-vochtige voer kunnen de kuiken uit een ‘voerbalkonnetje’ halen, een bakje aan de buitenkant van de uitkomstbak. In het plafond van de uitkomstkast zitten 6 rijen met hoogfrequente, multi-spectrale ledlampen, die Philips NatureDynamics heeft ontwikkeld.

Schotman eerste in Europa met verkoop SmartStart-kuikens

Het bedrijf Pas Reform is leverancier van de SmartStart-techniek. Een woordvoerder vertelt dat Schotman de eerste is in Europa die kuikens verkoopt die uitkwamen met hun techniek van early-feeding. De kuikens beschikken direct na uitkomst over voer, waarin water is verwerkt. Pas Reform spreekt van een vochtig voeder met een zachte kruimelstructuur. De Philips-belichting in de unit moet de kuikens verleiden direct na uitkomst te gaan vreten.

Op termijn meer SmartStart-kuikens

Broederij Schotman kan wekelijks 150.000 kuikens leveren die zijn uitgekomen in een SmartStart-unit. Wolterinck verklaart dat zij deze capaciteit gaan uitbreiden. Op termijn krijgen alle pluimveehouders die kuikens van hen kopen SmartStart-dieren.