PEV deelt eerste resultaten fijnstofreductie-project

Van de 10 technieken waaraan gemeten wordt in het fijnstofreductie-project van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), lijken er 4 een reductie van meer dan 40% van fijn stof te geven.

Daarvan zijn er 3 zogeheten ‘end of pipe’-oplossingen, die de fijnstofconcentratie reduceren in de uitgaande lucht, en 1 die dit effect geeft in de stal.

Voorlopige resultaten

Dat blijkt uit de eerste resultaten van het project, die onderzoeker Hilko Ellen van Wageningen UR presenteerde tijdens het Fijnstof Event van PEV, Agrivaknet en Agrio. Hij benadrukte wel dat het gaat om voorlopige resultaten. In sommige gevallen is nog niet meer dan 2 keer gemeten aan technieken, terwijl het doel is om in ieder geval 6 keer alle technieken gemeten te hebben tijdens het project. Daarom werden ook nog geen exacte reductiepercentages gegeven, maar waren de technieken ingedeeld in 4 categorieën om een indicatie te geven van wat hun potentieel lijkt. Sommige technieken zijn ook nog bijgeschaafd na de eerste metingen.

4 technieken met 40% reductie

De 4 technieken die volgens de eerste resultaten een reductiepercentage van meer dan 40% geven, zijn de techniek van Serutech-Agri/Optiklep (ionisatie met prikkeldraad, een vereenvoudiging van het bestaande systeem met corona-draden), en de filtertechnieken van Granovi, Inno+ en Veko. De eerste gaf dit effect in de stal, de andere 3 in de uitgaande luchtstroom. Bij de technieken van Granovi en Veko vindt recirculatie van lucht plaats, waarmee deze in de stal een reductie van de concentratie van 20 tot 30% geven.

Andere systemen

In de categorie van 30 tot 40% reductie van de fijnstofconcentratie in de stallen vallen het systeem van SmitsAgro (ionisatie met interne circulatie) en de lampen van Fresh Light Agri. In de categorie 20 tot 30% reductie vielen de technieken van Aquamar (een systeem uit de tuinbouw op basis van UV-ionisatietechniek) en StaticAir (ionisatie). In de categorie van 20% of minder vielen de ionisatietechniek van Fresh Light Agri zonder lampen en de ioniserende techniek van JPE/Boon/Gasolec.

Definitieve rapportages

In juli of augustus 2019 hopen Wageningen UR en de PEV de definitieve rapportages op te leveren van de gemeten technieken. Daarna zullen leveranciers besluiten of zij willen dat deze rapportages voor beoordeling worden voorgelegd aan de TAP-Rav-commissie, zodat deze op de RAV-lijst kunnen komen met een officieel reductiepercentage.