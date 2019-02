Oproep productiebeperking Vlaamse vleeskuikensector effectief

De oproep van de Landsbond in november aan vleeskuikenhouders om afspraken te maken met slachterij en veevoerleverancier om de opzet van een nieuwe ronde vleeskuikens een week op te schuiven en de bezetting te verlagen, heeft zijn doel niet gemist.

De belangenbehartiger deed die oproep nadat de prijzen van vleeskuikens in een vrije val waren geraakt door het overaanbod en de verminderde slachtcapaciteit vanwege de feestdagen in december. De Landsbond wilde hiermee een malaise voorkomen.

Tekort aan slachthaken

Die oproep lijkt zijn uitwerking niet te hebben gemist, zo schrijft Pluimvee, het blad van de Vereniging Voorlichting Pluimveehouders (VVP). Na de oproep van de Landsbond bleef de braadkippenprijs 6 weken achtereen dezelfde prijs noteren en onlangs noteerde de prijs een stijging van 2 cent. Binnen enkele weken zou er zelfs een licht tekort aan slachthaken kunnen optreden, wat logischerwijs zijn effect op de prijszetting zal hebben.

Nadat in oktober nog 18,35% meer 1-dagskuikens waren opgezet dan in oktober 2017, waren de opzetten in november en december 14,35%, respectievelijk 7,28% lager dan in dezelfde maanden in 2017.

Korte productiecycli

Door de korte productiecycli in de vleeskuikensector kon door een collectieve actie van een week extra leegstand op korte termijn 14% kuikens uit de markt kunnen gehaald worden. Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond: “Ik hoop dat braadkippenhouders nu beseffen dat meer soms ook minder betekent. Dat ze door afhankelijk van de markt juist een lagere bezetting of een langere periode leegstand te hanteren, uiteindelijk net meer eraan zullen verdienen.”