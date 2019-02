Hygiëne niet altijd op orde in pluimveeslachterij

Pluimveeslachterijen slagen er niet altijd in goed hygiënisch te werken.

Dat blijkt uit de naleefmonitor pluimveeslachthuizen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De naleefmonitor geeft periodiek de stand van zaken op terreinen waarop de NVWA controleert. Volgens de NVWA is de naleving van de regels over het algemeen stabiel. Maar als het gaat om hygiëne blijkt dat pluimveeslachthuizen er niet altijd in slagen machines, transportbanden, vloeren en wanden goed te reinigen. “Ook op het punt van persoonlijke hygiëne en het tegengaan van kruisbesmetting en condens is nog ruimte voor verbetering”, aldus de NVWA in een persbericht.

Dierenwelzijn

Regels op gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid worden over het algemeen goed nageleefd. De monitor heeft betrekking op de eerste helft van het vorig jaar.