Export van pluimveevlees groeit 6% in 2018

Ondanks grote druk op de markt van pluimveevlees is in 2018 een opleving te zien in de export. In 2017 werd 1,6 miljoen ton pluimveevlees geëxporteerd; in 2018 is 1,7 miljoen ton de grens gepasseerd. Dat is een groei van 6%.

De 2 exportlanden Vietnam en de Filipijnen zijn 2 landen die opvallen in de pluimveevleesstatistieken. De laatste 4 jaar is een stijgende lijn in het exportvolume te zien. Vietnam liet met een exportvolume van 87.891 ton pluimveevlees in 2018 een groei zien van 65% ten opzichte van 2017. De Filipijnen namen 168.093 ton pluimveevlees af vanuit de EU. Een groei van 32% ten opzichte van 2017.

Op zoek naar nieuwe exportlanden voor pluimveevlees

De afzet van pluimveevlees staat in Europa onder druk. Door de boycot van Rusland en de beperkte afzet naar Zuid-Afrika moeten nieuwe landen voor de afzet van pluimveevlees gezocht worden. Samen met deze zoektocht liggen er 2 grote uitdagingen voor de pluimveesector: ten eerste de export richting het Verenigd Koninkrijk, die een waarde van rond $ 800 miljoen vertegenwoordigt, met een eventuele brexit in het vooruitzicht. En ten tweede de import vanuit Oekraïne die de druk op de Europese en Nederlandse markt opvoert. De import vanuit Oekraïne is van 80.128 ton in 2017 naar 123.192 ton in 2018 met 54% gestegen doordat vlees geïmporteerd is via een maas in het associatieverdrag. Een kleine ‘meevaller’ voor de pluimveevleesmarkt zijn de voedsel- en fraudeschandalen in Brazilië die ervoor gezorgd hebben dat fors minder pluimveevlees vanuit Brazilië naar de EU is gekomen. Werd in 2016 nog 504.814 ton geïmporteerd door de EU; in 2018 was dit 296.262 ton. Een afname van 26%. Als het pluimveevlees vanuit Brazilië weer op de Europese markt komt, blijft ook het komend jaar voor de vleespluimveesector een jaar met uitdagingen.