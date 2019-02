Eierhandelaar veroordeeld voor fraude eicodes

Een middelgrote eierhandelaar uit Zuid-Holland is donderdag door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor fraude met eicodes.

Het bedrijf had op ongestempelde eieren het KIP-nummer van een pluimveebedrijf geprint waar deze niet vandaan kwamen. Een deel van deze ongestempelde eieren bleek bovendien gehaltes fipronil (boven de norm) te bevatten, constateerde de NVWA na bemonstering.

Herkomst eieren vaststellen

Naast de valsheid in geschrifte met de eicodes, rekende de rechter het de man aan dat hij niet mee heeft gewerkt aan het NVWA-onderzoek om de herkomst van de eieren te achterhalen. Dit terwijl traceerbaarheid van levensmiddelen verplicht is. Op het bedrijf zijn in juni vorig jaar 280.000 eieren aangetroffen, waarvan de herkomst niet achterhaald is. 41.000 daarvan hadden een stempel van een pluimveebedrijf dat nooit aan hem geleverd had en bovendien zelf andere stempels gebruikte. Ook tijdens de zitting wilde de eierhandelaar niet zeggen waar de eieren wel vandaan kwamen. Administratie hierover was niet aanwezig.

Onvoldoende bewijs voor structureel witwassen

Op grond van het onderzoek van de opsporingsdienst noemde de officier van justitie het duidelijk dat het bedrijf structureel eieren zou witwassen. Dat kon het OM echter niet hard maken, ondanks de hoeveelheid contant geld die is aangetroffen (ruim € 28.000), omdat er al eerder niet-traceerbare eieren bij hem zijn aangetroffen en vanwege de aanwezigheid van 2 stempelmachines, terwijl de handelaar volgens zijn administratie geen ongestempelde eieren zou aanvoeren.

Zwijgrecht

De eierhandelaar beriep zich tijdens de zitting veelvuldig op zijn zwijgrecht. In eerste instantie zei hij dat er iets was misgegaan op zijn bedrijf op een middag dat hij niet aanwezig was en dat hij niet wist dat er fipronil in de eieren zat. De eieren zei hij gekocht te hebben bij een collega. Hij benadrukte dat er geen enkel ei van de partij op de markt is gekomen. Later in de zitting gaf hij toe opdracht te hebben gegeven voor het printen van de eieren, maar zei hij dat hij toen nog niet wist wat hij met de partij eieren zou gaan doen.

Eieren overstempelen

Zijn advocaat suggereerde dat ook afvoer naar Rendac een mogelijkheid was. De advocaat stelde bovendien dat er wel degelijk legitieme redenen waren voor de aanwezigheid van de 2 stempelmachines: eieren voor bepaalde bestemmingen krijgen aanvullende stempels en soms moeten eieren overgestempeld worden als de eicodes niet leesbaar zijn.

Boete € 30.000

De vennootschap onder firma krijgt een boete van € 30.000 en raakt zijn 2 stempelmachines kwijt. Die heeft de rechter verbeurd verklaard. Daarnaast kreeg de eierhandelaar zelf een taakstraf van 100 uur opgelegd en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met een proeftijd van 2 jaar.