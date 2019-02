EU-handel in eieren en eiproducten neemt toe

De Europese Unie exporteerde vorig jaar bijna 5% meer eieren en eiproducten (219.252 ton) en voerde ruim 19% meer in (26.819 ton) dan in 2017. Dat blijkt uit de im- en exportgegevens van de Europese Commissie.

De export van eieren en eiproducten bedroeg vorig jaar 219.252 ton ei-equivalenten. Dat is 10.000 ton meer dan in 2017. Japan neemt hiervan met 62.367 ton ei-equivalenten (28%) voor zijn rekening, gevolgd door Zwitserland met 39.516 ton (18%). De export naar Japan is daarmee groter dan in de voorgaande 2 jaren (46.087 ton in 2016 en 53.211 ton in 2017), maar minder dan in 2014 (78.765 ton) en 2015 (73.471 ton). De export naar Zwitserland ligt op hetzelfde niveau als in de voorgaande 4 jaren.

Israël is voor het vierde jaar de derde exportbestemming, met inmiddels 9% van het exportvolume (in 2016 en 2017 nog 5%). De exporthoeveelheid was vorig jaar 79% groter dan in 2017. Thailand is de vierde exportbestemming (+ 9%), goed voor 5% van het exportvolume, net zoveel als in 2017.

Oekraïne blijft Europa’s grootste leverancier

De import van eieren en eiproducten bedroeg vorig jaar 26.819 ton ei-equivalenten. Dat is meer dan in de afgelopen 5 jaren. Oekraïne is met 13.792 ton verreweg het belangrijkste herkomstland, 4,5 keer zoveel als in 2017, goed voor 51,4% van de totale EU-eierimport. Die sterke toename heeft te maken met de vraag naar eieren in het voorjaar als gevolg van de fipronil-crisis, die leidde tot hoge eierprijzen. Oekraïne heeft zeer concurrerende kostprijzen en mag bovendien 3.000 ton eieren en 1.500 ton eiproducten heffingsvrij naar de EU exporteren.

De VS is het tweede herkomstland van eieren, maar de import nam met 44% af. Toch is dit nog altijd 24% van de totale EU-invoer. In 2017 had de VS een aandeel van 51,4%.