Ruissen wil toelating zonnepaneel in vrije-uitloop

SGP‘er Bert-Jan Ruissen stelt vragen aan Europese Commissie over zonnepanelen in vrije uitloop.

Europese lidstaten zijn niet eenduidig over het gebruik van zonnepanelen in vrije-uitloopterreinen voor legkippen. In Nederland verliest een bedrijf zijn vrije-uitloop-status als kippen een uitloop hebben in een veld met zonnepanelen, terwijl op sommige plaatsen in Duitsland vergelijkbare situaties niet leiden tot een verandering van de vrije-uitloopstatus van het bedrijf.

In de biologische legpluimveehouderij zijn geen beperkingen gesteld aan het gebruik van zonnepanelen in de uitloop. Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) heeft daarover vragen gesteld aan de Europese Commissie.

Verouderde regels

Ruissen vindt dat pluimveehouders die zonnepanelen willen plaatsen in de uitloop, niet tegen verouderde EU-handelsnormen aan moeten lopen. Volgens hem lopen de pluimveehouders tegen verouderde regels aan. Hij zegt dat in Nederland zonnepanelen in de vrije-uitloop niet worden toegestaan. “Op plekken in Duitsland mag dat wel, bijvoorbeeld maximaal 20% van de oppervlakte”, aldus Ruissen. Volgens de Europarlementariër bieden zonnepanelen kippen bescherming tegen besmetting met vogelgriep.