Plukon in zee met De Vegetarische Slager

Het assortiment van Plukon Food Group wordt deels bevoorraad door De Vegetarische Slager.

Dat blijkt uit het jubileumboek dat Plukon ter ere van het 125-jarig bestaan presenteerde. De Vegetarische Slager levert sinds 2018 een vegetarische maaltijdsalade met visvrije tonijn aan Plukon.

“Plukon vertaalt de groeiende behoefte van consumenten om een dag geen vlees te eten door in zijn assortiment”, zo laat een communicatiemedewerker van Plukon hierover weten.

Food-oplossingen

Op de locatie in Wezep produceert Plukon een breed assortiment aan verse maaltijden. Dit betreft zowel maaltijden met kip, vis, vlees als vegetarische maaltijden. “Het vertalen van consumentenwensen in vooruitstrevende food-oplossingen is inmiddels een kernactiviteit van Plukon. Aangezien de wereld van vegetarisch eten volop in ontwikkeling is, wordt hier qua assortiment rekening mee gehouden”, aldus de zegsvrouw. Plukon Food Group is een van de grootste Europese spelers op de markt van pluimveevlees.