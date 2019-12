OM in beroep tegen vrijlating verdachte brand in stal

De man die wordt verdacht van brandstichting op een vleeskuikenbedrijf in Kiel-Windeweer is sinds 16 december onder voorwaarden vrij.

Nu de voorlopige hechtenis van de verdachte is onderbroken, mag hij de uitspraak van de rechter in vrijheid afwachten. Het Openbaar Ministerie gaat hiertegen in beroep, zo laat een persvoorlichter van het parket Noord-Nederland weten. “Het strafvorderlijk belang weegt in onze ogen zwaarder dan de persoonlijke omstandigheden van de verdachte”, aldus de zegsman.

Het hoger beroep tegen de rechterlijke beslissing om de voorlopige hechtenis van de verdachte te onderbreken dient op 6 januari in Leeuwarden, aldus een woordvoerder van het Ressortsparket.

100.000 vleeskuikens door door brand

Bij de stalbrand in het Groningse Kiel-Windeweer gingen twee stallen in vlammen op. Bij de brand vonden 100.000 vleeskuikens de dood.

De persvoorlichter van het parket Noord-Nederland laat weten dat het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak nog loopt.