OM eist ontnemingen van meer dan € 1,9 miljoen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 4 december in de rechtbank in Den Bosch boetes, taakstraffen en ontnemingen geëist tegen 3 Brabantse pluimveehouders.

Het OM verwijt deze pluimveehouders het houden van meer kippen dan waarvoor zij pluimveerechten hadden. De pluimveehouders overtraden daarmee de Meststoffenwet en moeten het door hen verkregen voordeel terugbetalen, zo vindt het OM.

Miljoenen euro’s subsidie

Een bedrijf in de omgeving van Tilburg kwam volgens het OM in 2015, 2016, 2017 en 2018 in totaal 1,4 miljoen pluimveerechten tekort. Dit bedrijf verkocht eerder aanwezige pluimveerechten om te investeren in technieken voor emissiearme mestverwerking. Het bedrijf zou daarvoor ook miljoenen euro’s subsidie ontvangen.

Het OM eist een geldboete van € 200.000 (waarvan € 100.000 voorwaardelijk), een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden tegen de ondernemer. Het OM wil daarnaast het door de pluimveehouder bespaarde bedrag van € 1.907.557 ontnemen. Volgens de officier van justitie heeft het bedrijf een groot concurrentievoordeel ten opzichte van andere bedrijven geboekt.

Analyse van aangekocht pluimveevoer

Een bedrijf in de gemeente Heusden heeft volgens het OM in 2015 en 2016 in totaal ruim 90.000 pluimvee-eenheden te veel gehouden. Naar aanleiding van een analyse van de aangekochte hoeveelheid pluimveevoer werd een onderzoek naar dit bedrijf gestart.

Het OM eist een geldboete van € 50.000 (waarvan € 40.000 voorwaardelijk) en een voorwaardelijke stillegging met een proeftijd van 3 jaar tegen het bedrijf.

Daarnaast eist het OM een ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van in totaal € 199.184. Volgens de verdachte maken grote schulden het betalen van de ontneming onmogelijk. De officier van justitie stelt dat dit uitgezocht dient te worden.

Tegen de leidinggevende van het bedrijf in de gemeente Heusden werd een taakstraf van 80 uur (waarvan 40 uur voorwaardelijk) geëist.

Voorwaardelijke geldboete

Uit onderzoek van de NVWA blijkt volgens het OM dat een pluimveehouder in de gemeente Oss in 2016 en 2017 ruim 22.000 pluimvee-eenheden te veel heeft gehouden. Tegen dit bedrijf wordt een geldboete van € 7.500 (waarvan € 2.500 voorwaardelijk) en een ontneming van € 41.934 geëist. Tegen de leidinggevende van het bedrijf eist de officier een voorwaardelijke geldboete van € 5.000.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.