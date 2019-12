LTO/NOP corrigeert richtprijs eieren

LTO/NOP heeft zondag de NOP-richtprijs voor eieren voor de afgelopen drie weken gecorrigeerd. Dit was nodig nadat een fout in de berekening was vastgesteld.

LTO/NOP maakt elke donderdagavond of vrijdagmorgen de NOP-richtprijs voor verrijkte kooi-eieren (een kg-notering) en voor witte en bruine scharreleieren (een gram-notering) bekend. De notering vormt voor veel pluimveehouders de basis waarop hun eieren – die ze in de betreffende week hebben afgeleverd aan een pakstation – worden verrekend.

Oude waarde in berekening

Vrijdag 29 november werd aan het eind van de middag geconstateerd dat er een fout zat in de berekening van de NOP-richtprijs in de weken 46, 47 en 48. LTO/NOP kwam hierachter door ‘een vraag vanuit de markt’ naar de juistheid van prijzen van S-eieren. Bij controle bleek dat in de betreffende weken een oude waarde in de berekening was blijven staan. Hierdoor waren in de weken 47 en 48 bijna alle prijzen niet juist, in week 46 ging het om ruim de helft van de prijzen. Het ging om enkele centen per ei.

Volgens NOP-secretaris Ernest Bokkers heeft een dergelijke fout zich niet eerder voorgedaan.