Kopverdover-onderzoek ‘voor spek en bonen’

Het bedrijf Dutch Vision Solutions heeft het gevoel ‘voor spek en bonen’ betrokken te zijn geweest in een projectgroep die onderzoek deed naar de elektrische kopverdover in pluimveeslachterijen.

In brieven aan de Tweede Kamer en aan landbouwminister Carola Schouten maakt het bedrijf zijn ongenoegen kenbaar.

Schouten besloot enkele weken geleden om de testfase voor de kopverdover in de pluimveeslachterij niet te verlengen. Dutch Vision Solutions betreurt dat besluit.

De minister meldde in een brief aan de Kamer dat het niet was gelukt overeenstemming te bereiken over de voorwaarden bij de uitvoering van de proef.

Dierenwelzijn niet geborgd

Volgens de minister kon het dierenwelzijn tijdens de proef niet goed worden geborgd.

De kopverdover is ontwikkeld als alternatief voor de elektrische waterbadbedwelming. Er is wel een ander toegestaan alternatief in de vorm van bedwelming met CO 2 , dat in commerciële slachterijen wordt toegepast. Bedwelming met CO 2 is voor sommige afzetmarkten niet acceptabel. Voor die markten zou de elektrische kopverdover kunnen worden ingezet.

‘Geen enkele dossierkennis’

Directeur Michel Schmidt van Dutch Vision Solutions meent dat de minister haar besluit gebaseerd heeft op een onvolledig advies. Volgens Schmidt was in de projectgroep die het onderzoek naar de kopverdover begeleidde zowel van de kant van het ministerie als de NVWA ‘geen enkele dossierkennis’ op relevante afspraken, rapportages of onderzoeken.

Schmidt heeft de Kamer van een omvangrijk dossier voorzien.