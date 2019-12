Handelsminister Kaag vreest verzwakking pluimveesector

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) deelt de vrees van de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie (Nepluvi) dat nieuwe Europese regels de marktpositie van Europese pluimveevleesbedrijven kan verzwakken. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Kaag verzet zich tegen de aanpassing van de regels, maar het lijkt dat Nederland binnen de EU het onderspit delft.

2 nieuwe regels vervangen 38 EU-verordeningen

Het gaat om nieuwe beheersregels voor een aantal tariefcontingenten voor verschillende landbouwproducten, waaronder pluimveevlees, rundvlees, eieren, zuivel, rijst, granen en knoflook. De nieuwe regels komen in de plaats van 38 Europese verordeningen.

Vereenvoudiging tariefcontingenten

Op zich is Nederland het wel eens met de vervanging van de 38 verordeningen door twee verordeningen. Doel van de aanpassing is onder meer om de verdeling van vergunningen voor een aantal tariefcontingenten te vereenvoudigen. Bij de aanvraag van tariefcontingenten gaat het om toedeling van importhoeveelheden (in dit geval voor onder andere pluimveevlees) tegen een bepaald tarief.

Aanpassing vermindert in elk geval de regeldruk voor bedrijven en uitvoeringslasten voor de overheid

De huidige praktijk is dat bij de openstelling van de aanvraagperiode vele duizenden aanvragen worden gedaan, die maar enkele kilo’s van het beschikbare contingent krijgen toebedeeld per aanvraag. Dat is zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven een ineffectief systeem. Aanpassing zou in elk geval de regeldruk voor bedrijven en uitvoeringslasten voor de overheid verminderen, aldus Kaag.

Handelsakkoord Mercosur en Europese Unie

De minister zegt dat het kabinet nog geen standpunt heeft ingenomen over het bereikte politieke akkoord tussen de Europese Unie en Mercosur. In het handelsakkoord is door de Europese Unie een concessie gedaan voor de invoer van 180.000 ton pluimveevlees tegen een nultarief.

Volgens de gegevens van de EU importeerde de unie in 2018 ruim 813.000 ton pluimveevlees, waarvan 310.000 ton uit Mercosur-landen. Met een extra quotum van 180.000 ton kan er een extra hoeveelheid pluimveevlees op de Europese markt komen.

Kamer wil onderzoek naar gevolgen Mercosur

De Tweede Kamer heeft gevraagd om een onderzoek naar de gevolgen van het Mercosur-akkoord voor de Europese land- en tuinbouw en de Nederlandse gezinsbedrijven in de vlees- en zuivelsector. Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) heeft daarover een motie ingediend. De minister wil de resultaten van de onderzoeken afwachten, voordat het kabinet een oordeel velt over het handelsakkoord met Mercosur.

Kaag zegt er ondertussen alles aan te doen om markten voor de pluimveesector (zoals Zuid-Afrika) te openen.