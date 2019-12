Franse eierproductie groeit flink

De Franse eierproductie groeit dit jaar met 3,6% ten opzichte van een jaar eerder.

Ook in 2020 verwachten de Fransen eenzelfde groeipercentage. Dat blijkt uit een productieprognose van de Europese Commissie. Frankrijk is en blijft daarmee de grootste producent van eieren in de Europese Unie en produceert dit jaar voor het eerst meer dan 1 miljoen ton eieren. In het land is op dit moment een omschakeling gaande naar alternatieve huisvestingssystemen anders dan de verrijkte kooi. Daarvoor worden stallen omgebouwd, maar wordt de capaciteit ook vergroot door nieuwbouw. Vanaf 2022 mogen kooi-eieren niet langer in Franse supermarkten verkocht worden en retailers anticiperen daar op.

Groei vlakt af

Onder meer aangejaagd door de groei vanuit Frankrijk, is de prognose van de Europese Commissie dat de totale eierproductie van de Europese Unie met 1,1% stijgt in 2020, naar een totaal van ruim 7,4 miljoen ton. Daarmee vlakt de groei wel wat af ten opzichte van dit jaar. In 2019 stijgt de Europese eierproductie met 1,9% ten opzichte van 2018.

Nederland

Volgens de prognose blijft de productie in Nederland overigens volledig gelijk, met 703.000 ton. Nederland zou volgens die gegevens dit jaar de zesde eierproducent in de EU zijn. De Europese Unie baseert zich voor de marktprognose op informatie van experts uit lidstaten. Volgens het Duitse marktinformatiebureau MEG heeft Nederland echter geen data aangeleverd voor de prognose deze herfst en is de Europese Commissie daarom uitgegaan van oude data, ook voor 2019 en 2020. RVO.nl was dinsdag niet in de gelegenheid om dit al dan niet te bevestigen.