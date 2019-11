Verdachte brand kippenschuur blijft in de cel

De man die verdacht wordt van het in brand steken van een kippenschuur in het Groningse Kiel-Windeweer afgelopen zomer blijft in voorarrest.

De zaak wordt waarschijnlijk op 27 februari inhoudelijk behandeld. Volgens de rechter zou vrijlating tot veel maatschappelijke onrust kunnen leiden. Bij de brand kwamen 100.000 kuikens om. De 27-jarige man wordt verdacht van het in brand steken van een bij de schuur geparkeerde auto. De brand sloeg over naar de schuur. De verdachte was op camerabeelden te zien. Toen de politie dreigde die openbaar te maken, meldde hij zich. Weinig bekend over verdachte Zijn advocaat vroeg vrijdag om de voorlopige hechtenis op te heffen. “Hij heeft niet voorzien dat de brand zou overslaan.” De advocaat wees erop dat de man een blanco strafblad heeft en het dossier niet wijst op een pyromaan. Het Openbaar Ministerie verzette zich. Juist dat er weinig bekend is over de man, is volgens het OM een gevaar. “De brandstichting komt toch ergens vandaan.”