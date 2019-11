Taakstraf voor fraude bij vaccins pluimvee

Een 49-jarige dierenarts uit het Groningse Scheemda is donderdag veroordeeld voor fraude met vaccinaties tegen de ziekte van Newcastle (NCD). Hij kreeg een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar opgelegd.

Daarnaast kreeg de dierenarts een voorwaardelijke ontzegging uit zijn beroep voor de duur van een jaar opgelegd. Gaat hij binnen de proeftijd van 2 jaar opnieuw in de fout, dan mag hij zijn vak een jaar lang niet uitoefenen. Collega’s uit de dierenkliniek was opgevallen dat de dierenarts aanzienlijk meer vaccinaties in rekening bracht, dan er werd ingekocht.

Lage dosering

De 49-jarige fraudeur vaccineerde de dieren met het middel Clone 30 met een verhouding van 1 staat tot 5 of 6. Dat terwijl het vaccin voor een of hooguit twee dieren bedoeld was. Deze lagere dosering zorgde ervoor dat de kuikens te weinig antistoffen aanmaakten, met als risico een uitbraak van NCD. Na uitvoerig onderzoek bleek dat hij tussen juli 2014 en januari 2017 ruim 15 miljoen vaccins minder toediende dan hij wel factureerde. Vermoedelijk lichtte hij zo 30 pluimveebedrijven op.

Celstraf geëist

Tegen de dierenarts was een jaar cel waarvan 4 maanden voorwaardelijk geëist. De rechtbank in Zwolle vindt de feiten zeer ernstig omdat door zijn gedrag de volksgezondheid in gevaar is gebracht. Maar de feiten dateren al van tussen 2014 en 2017 en hij moet hierna nog voor de tuchtrechter verschijnen. Daarom kwam de rechtbank lager uit. De maatschap krijgt een voorwaardelijke boete van € 50.000 en moet een ‘criminele winst’ van € 168.000 aan de Staat betalen.