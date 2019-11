Storteboom onderzoekt opties dataverzameling

Pluimveeslachterij 2 Sisters Storteboom investeert in het Porphyrio-softwaresysteem van leverancier Evonik. Het softwaresysteem dient als vervanging van het huidige systeem, dat niet meer wordt onderhouden. Dat laat Managing Director Harm Laros namens de slachterij weten.

“In de basis is het Porphyrio-softwaresysteem bedoeld voor het bijhouden van onze planningen op korte en langere termijn”, aldus Laros. Porphyrio biedt daarbij legio mogelijkheden voor het verzamelen van benchmarkgegevens. “We kunnen straks verschillende staldata verzamelen en analyseren, waarbij vleeskuikenhouders resultaten digitaal met elkaar kunnen vergelijken”, zegt Laros, die laat weten dat de slachterij deze mogelijkheden gaat onderzoeken.

Data delen geen verplichting voor vleeskuikenhouders

2 Sisters Storteboom gaat vleeskuikenhouders niet opleggen om staldata met de slachterij te delen. “Dat zal nooit een verplichting worden. Bij het beschikbaar stellen van data moet sprake zijn van een win-winsituatie”, zegt Laros, die met de staldata meer inzage wil verkrijgen op de ontwikkeling tijdens het groeiproces, zodat de planning van de gewichten nog betrouwbaarder wordt.

2 Sisters Storteboom wil met Porphyrio zorgen voor een volledig gedigitaliseerd VKI-formulier. Vleeskuikenhouders kunnen straks via een portal inloggen om direct inzage te krijgen in gewichten, afkeurpercentages en het rendement. “Nu moeten vleeskuikenhouders daar minimaal een dag op wachten. Het kan gemakkelijker en sneller. Hieraan zijn geen kosten gebonden voor pluimveehouders”, aldus Laros, die meldt dat het nieuwe softwaresysteem ook op de locatie in Polen gebruikt gaat worden.